Реконструкцию Загородного парка проведут в несколько этапов

В пятницу, 20 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Загородного парка в Самаре. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, глава Самары Елена Лапушкина, представители городского архитектурного сообщества.

Напомним, по поручению главы региона в августе 2018 года был объявлен открытый конкурс на лучший проект реконструкции парка. Свои работы представили 83 конкурсанта и авторских коллектива, по итогам жюри конкурса отобрало шесть лучших работ.

Первое место занял совместный проект московских проектировщиков, который упорядочивает структуру парка, создает зоны садов и дикого леса, расчищает склон и использует ностальгические образы культуры 1930 годов.

В тройке лучших также оказались работы самарских архитекторов и проектировщиков. Они предложили продлить главную аллею парка до Волги, организовать новые парковки, сделать дорожки для бега и велосипедистов, а также расширить парк за счет прилегающих территорий.

Кроме того, архитекторы предложили реализовать в Самаре концепцию "зеленого треугольника", в соответствии с которой в Загородном, парке Гагарина и Ботаническом саду нынешний объем зеленых насаждений будет не только сохраняться, но и увеличиваться.

"Состоялось общественное обсуждение данного вопроса, прошел конкурс на лучший проект реконструкции парка. Люди имели возможность высказать свое мнение, - отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание. - Сегодня мы должны перевести сценарий реализации проекта в рабочую плоскость".

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев сообщил, что лучшие решения конкурсантов, а также мнение жителей будут отражены в техническом задании, которое сейчас формирует минстрой.

"Задача проекта - сохранить преемственность существующей планировки парка, оставить аллеи и тропинки, не потерять обзорную площадку на склоне, снабдить парк набережной и пирсом, получить более активное и качественное всесезонное использование зоны горнолыжного спуска", - озвучил министр некоторые параметры техзадания.

Также Евгений Чудаев добавил, что к модернизации парка планируется подойти комплексно, параллельно решив вопрос с парковочными местами около Загородного и благоустройством набережной.

Говоря о проведении ремонтных работ, Евгений Чудаев сообщил, что они будут разделены на несколько этапов, чтобы не закрывать парк для жителей и гостей города. Предполагается как бюджетное финансирование работ, так и государственно-частное партнерство.

Напомним, в начале марта на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы были внесены поправки к закону о региональном бюджете, предусматривающие в том числе выделение средств на преображение парка. В документе сказано, что на проектирование и реконструкцию территории Загородного в бюджете 2020 года предлагается добавить 10 млн руб., а 2021 года - 60 млн рублей. При этом правительство области ведет поиск инвесторов, готовых вложиться в парк, например, в обустройство горнолыжного спуска или строительство парашютной вышки.

Дмитрий Азаров рекомендовал не ограничиваться лишь территорий Самарской области, а искать партнеров также и в других регионах.