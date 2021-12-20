Равиль Хайбуллин: "То, о чем мы не задумывались пять лет назад, стало нашими базовыми потребностями буквально за два года"

Одним из телеком-трендов, сформировавшихся на фоне пандемии, стал рост потребления интернет-трафика. Качать стали больше, при этом изменились места наибольшего использования трафика и время пиковых значений. Это серьезно повлияло и на развитие инфраструктуры Tele2, рассказал на онлайн-встрече с журналистами директор макрорегиона "Волга" Равиль Хайбуллин.

По данным компании, в 2021 году продолжали набирать популярность тренды прошлого года, связанные с переходом значительного количества людей на дистанционную работу и обучение. Так, рост интернет-трафика продолжился: в 2020 году он вырос на 30%, в 2021 — еще на 32%.

При этом в Tele2 отмечают и некоторые изменения в структуре трафика. Например, если раньше в середине дня пик потребления интернета оператор фиксировал в центре крупных городов, в местах скопления бизнес-центров и офисных помещений, то сейчас он перешел в спальные районы и пригороды крупных городов. Эту тенденцию специалисты отмечали и в прошлом году, но в этом она стала еще более выраженной.

Сохранился и другой тренд 2020 года — изменение пиковых значений потребления интернет-трафика: вместо традиционных будней качать больше стали в выходные дни. Хотя раньше уикенд уверенно считался периодом "цифрового детокса".

"Так или иначе пандемия повлияла на все процессы — и в обычной жизни, и в работе. Новые условия стали катализатором многих нововведений: изменилось то, как мы работаем, учимся, делаем покупки и др. То, о чем мы не задумывались пять лет назад, стало нашими базовыми потребностями буквально за два года. И, конечно, это оказало большое влияние на телеком-отрасль, которая играет фундаментальную роль в обеспечении этих изменений", — отметил Равиль Хайбуллин.

В Tele2 продолжается активное строительство новых объектов связи. В 2021 году в макрорегионе "Волга" на 12% увеличилось количество базовых станций LTE, на 23% выросла емкостная модернизация объектов. Лидерами по "стройке" стали Чувашия (+21%), Удмуртия (+18%) и Самара (+18%).

Также активно идет строительство станций в 800-м диапазоне LTE — рост на 16%. По словам Равиля Хайбуллина, этот диапазон имеет хорошую проникающую способность, необходимую для обеспечения связью труднодоступных мест.

На операторов связи оказывает влияние и изменение потребительских привычек. Так, в этом году зафиксирован двукратный рост количества заказов через интернет-магазин Tele2, курьерской доставки — в 1,5 раза. В этом году компания также заключила контракты с федеральными маркетплейсами, чтобы иметь представительство на этих площадках.