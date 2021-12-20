16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ситилинк открыл новый магазин в Самаре Мост через реку Крымза в Сызранском районе отремонтирует "Виадук" В Самарской области после капремонта введены в эксплуатацию 19 км подъезда к Ульяновску от трассы М-5 "Урал" Из Самары до Казани будут ходить "Метеоры" На ремонт дороги и двух мостов в Алексеевском районе выделили полмиллиарда рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Равиль Хайбуллин: "То, о чем мы не задумывались пять лет назад, стало нашими базовыми потребностями буквально за два года"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Одним из телеком-трендов, сформировавшихся на фоне пандемии, стал рост потребления интернет-трафика. Качать стали больше, при этом изменились места наибольшего использования трафика и время пиковых значений. Это серьезно повлияло и на развитие инфраструктуры Tele2, рассказал на онлайн-встрече с журналистами директор макрорегиона "Волга" Равиль Хайбуллин.

По данным компании, в 2021 году продолжали набирать популярность тренды прошлого года, связанные с переходом значительного количества людей на дистанционную работу и обучение. Так, рост интернет-трафика продолжился: в 2020 году он вырос на 30%, в 2021 — еще на 32%.

При этом в Tele2 отмечают и некоторые изменения в структуре трафика. Например, если раньше в середине дня пик потребления интернета оператор фиксировал в центре крупных городов, в местах скопления бизнес-центров и офисных помещений, то сейчас он перешел в спальные районы и пригороды крупных городов. Эту тенденцию специалисты отмечали и в прошлом году, но в этом она стала еще более выраженной.

Сохранился и другой тренд 2020 года — изменение пиковых значений потребления интернет-трафика: вместо традиционных будней качать больше стали в выходные дни. Хотя раньше уикенд уверенно считался периодом "цифрового детокса".

"Так или иначе пандемия повлияла на все процессы — и в обычной жизни, и в работе. Новые условия стали катализатором многих нововведений: изменилось то, как мы работаем, учимся, делаем покупки и др. То, о чем мы не задумывались пять лет назад, стало нашими базовыми потребностями буквально за два года. И, конечно, это оказало большое влияние на телеком-отрасль, которая играет фундаментальную роль в обеспечении этих изменений", — отметил Равиль Хайбуллин.

В Tele2 продолжается активное строительство новых объектов связи. В 2021 году в макрорегионе "Волга" на 12% увеличилось количество базовых станций LTE, на 23% выросла емкостная модернизация объектов. Лидерами по "стройке" стали Чувашия (+21%), Удмуртия (+18%) и Самара (+18%).

Также активно идет строительство станций в 800-м диапазоне LTE — рост на 16%. По словам Равиля Хайбуллина, этот диапазон имеет хорошую проникающую способность, необходимую для обеспечения связью труднодоступных мест.

На операторов связи оказывает влияние и изменение потребительских привычек. Так, в этом году зафиксирован двукратный рост количества заказов через интернет-магазин Tele2, курьерской доставки — в 1,5 раза. В этом году компания также заключила контракты с федеральными маркетплейсами, чтобы иметь представительство на этих площадках.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2