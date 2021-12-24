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Девелопмент Строительство и недвижимость

Пристрой к ЦУМ "Самара" покупает Андрей Половинкин

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший акционер "Волга-Кредит" банка Андрей Половинкин стал победителем торгов по реализации пристроя ЦУМ "Самара" с земельным участком под ним. Бизнесмен предложил за лот 77,9 млн рублей.

Напомним, что объекты недвижимости продавались в рамках банкротства "Волга-Кредит" банка. В пристрое размещался центральный офис банка. Первоначально конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — выставляло актив более чем за 150 млн руб., на повторных торгах начальная цена упала до 114,9 млн и продолжала снижаться.

Новому владельцу достался пристрой к ЦУМ "Самара" площадью 2,9 тыс. кв. м и земельный участок 879 кв. метров.
Андрей Половинкин в прошлом (до 2010 года) акционер и председатель совета директоров "Волга-Кредит" банка. Сейчас его бизнес сосредоточен на сельхозактивах: молочная ферма "Экопродукт" в Богдановке, выращивание овощей (ООО "Тепличный"). 23 декабря Половинкин основал ООО "Электрощит" с видом деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, ему принадлежит несколько обществ, которые занимаются арендой и управлением недвижимостью.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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