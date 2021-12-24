Пристрой к ЦУМ "Самара" покупает Андрей Половинкин

Бывший акционер "Волга-Кредит" банка Андрей Половинкин стал победителем торгов по реализации пристроя ЦУМ "Самара" с земельным участком под ним. Бизнесмен предложил за лот 77,9 млн рублей.

Напомним, что объекты недвижимости продавались в рамках банкротства "Волга-Кредит" банка. В пристрое размещался центральный офис банка. Первоначально конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — выставляло актив более чем за 150 млн руб., на повторных торгах начальная цена упала до 114,9 млн и продолжала снижаться.

Новому владельцу достался пристрой к ЦУМ "Самара" площадью 2,9 тыс. кв. м и земельный участок 879 кв. метров.

Андрей Половинкин в прошлом (до 2010 года) акционер и председатель совета директоров "Волга-Кредит" банка. Сейчас его бизнес сосредоточен на сельхозактивах: молочная ферма "Экопродукт" в Богдановке, выращивание овощей (ООО "Тепличный"). 23 декабря Половинкин основал ООО "Электрощит" с видом деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, ему принадлежит несколько обществ, которые занимаются арендой и управлением недвижимостью.