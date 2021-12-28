Мошенники обманули самарчанку, искавшую работу

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала пенсионерка, сообщает региональное ГУ МВД.

67-летняя самарчанка разместила объявление о поиске работы на сайте объявлений. Уже через несколько часов ей позвонил неизвестный и предложил поработать сиделкой. Затем звонивший попросил женщину назвать номер банковской карты и код подтверждения из sms. После этого женщина обнаружила, что с ее счета списали более 56 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят жителей области советоваться с родными, друзьями или знакомыми, прежде чем действовать по инструкции незнакомых людей.