"Автобан" ведет ключевую стройку региона

Развитие крупных государственных и частных компаний преобразило отрасль, и аналитикам еще предстоит выяснить всю степень влияния глобальных процессов друг на друга. "Итоги" попытались уточнить, чем был наполнен уходящий год для строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", на долю которого приходится почти 10% дорожно-строительного рынка страны, и как это отразилось на Самарской области.

Ключевая стройка региона

Впервые "Итоги" рассказали читателям о запуске масштабной стройки региона и страны — автомагистрали протяженностью более 100 километров и мостовом переходе через Волгу в районе Климовки — в декабрьском выпуске 2019 года. Мы писали о том, что Самарская область на протяжении последних лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального Центра государственно-частного партнерства (ГЧП). И самый амбициозный и капиталоемкий проект, который на данный момент реализует регион на основе ГЧП, — это "Обход Тольятти" с выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Сегодня он по-прежнему остается одним из самых крупных инфраструктурных проектов в стране, который реализуется с применением частных средств.

В декабре 2020-го итогами года с читателями нашего издания поделился руководитель проекта "Обход Тольятти" Антон Гурьянов, который рассказал, что проект состоит из пяти этапов, и на каждом уже развернуты работы, а мостовую часть строит подрядчик "Автобана" — "Мостотрест". "Уникальность проекта определяет не только наличие внеклассного моста через Волгу длиной более 3,6-3,7 км сложной конструкции, но и применение нового асфальтобетонного покрытия. Это будет сделано впервые в России на протяжении всего объекта, что позволит существенно улучшить эксплуатационные характеристики дороги", — уточнял Антон Гурьянов.

На протяжении всего 2021 года на обоих берегах Волги активными темпами шла работа, о чем мы не раз писали на нашем портале "Волга Ньюс" — снималось земляное полотно, выполнялась насыпь грунта и перенос коммуникаций, осуществлялась надвижка пролетных строений моста.

На сегодня завершено строительство 37 искусственных сооружений — транспортных развязок, путепроводов и мостовых переходов там, где пролегла магистраль. Готовность трассы оценивается более чем в 30%. В течение года на объекте одновременно работало до 450 единиц спецтехники и 1200 специалистов. Многослойный дорожный пирог укладывали участками. Работы продолжаются и сейчас, в ежедневном режиме, без праздников и выходных — сжатые сроки диктуют жесткий график. Сдача объекта намечена на декабрь 2023 года, но зная почерк "Автобана", можно предположить, что объект будет сдан раньше. Гарантийный срок эксплуатации дороги — 20 лет.

Что даст магистраль

Значение строящейся трассы для региона и страны в целом трудно переоценить — она принесет колоссальный экономический эффект. Через Самарскую область пройдет одна из крупнейших транспортных артерий мира — транснациональная трасса "Европа — Западный Китай" протяженностью 8000 км. 2300 км по территории России соединят скоростным сообщением крупные агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Общая стоимость проекта "Обход Тольятти" оценивается в 120 млрд рублей, он реализуется на основе механизмов государственно-частного партнерства, в применении которого и холдинг "Автобан", и правительство Самарской области весьма преуспели. Кстати, проект "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу", представленный в прошлом году Самарской областью на конкурс, стал победителем в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" Национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА".

После завершения строительства регион получит современную четырехполосную трассу протяженностью 99,3 км категории I-Б. Она будет полностью благоустроена — дорожники нанесут разметку, установят барьерное ограждение, освещение, шумозащитные экраны и дорожные знаки. По предварительным расчетам, интенсивность трафика составит 60 тыс. автомобилей в сутки.

Новая дорога разгрузит трассу М5, уменьшит нагрузку на ГЭС, снизит аварийность, избавит Тольятти от постоянных пробок, повысит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", ОАО "АВТОВАЗ". Новая магистраль сократит сроки доставки грузов, будет способствовать развитию придорожной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

Автобан: новейшая история

За полвека с момента образования "Автобан" построил более 5000 км дорог. Компания непрерывно развивалась, осваивала новые технологии, возводила сложные объекты и завоевывала авторитет в профессиональном сообществе. Сегодня строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в тройку крупнейших дорожно-строительных компаний России и является одним из ключевых генподрядчиков Федерального дорожного агентства и Госкомпании "Автодор" в реализации масштабных проектов.

"У нас огромный опыт строительства и реконструкции дорог высшей технической категории. Поэтому я уверен, что в сотрудничестве с таким надежным партнером, как государственная компания "Автодор", работы будут выполнены с безупречным качеством и в срок", — говорит генеральный директор холдинга "Автобан" Алексей Андреев.

Более 7000 сотрудников холдинга одновременно строят дороги в 16 регионах России — от Крайнего Севера до Краснодарского края. Общий объем контрактов холдинга превышает 400 млрд рублей, доля российского дорожно-строительного рынка, занимаемая холдингом, приближается к 10%.

Из компании, поставляющей на рынок единственный продукт — новые дороги — "Автобан" трансформировался в холдинг, в котором сегодня гармонично сбалансированы 5 ключевых компетенций: дорожное строительство, проекты ГЧП, инвестирование, инжиниринг и эксплуатация дорог.

Холдинг уже доказал себе и профессиональному сообществу, чего он стоит, поэтому не стремится собственными силами выполнить все виды строительно-монтажных работ. У него есть проверенные подрядчики — специализированные компании, которые справятся с задачей быстрее и лучше других.

Крупнейшие проекты "Автобана", что называется, на слуху. Это строительство и реконструкция трасс ЦКАД-3, ЦКАД-4, М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-7 "Холмогоры", М-11 Москва — Санкт-Петербург. Ключевые реализуемые контракты холдинга — четвертый и шестой этапы скоростной магистрали М-12 "Москва — Казань" и обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

В отличие от большинства строительных компаний, которые подвержены отраслевым кризисам и лишены возможности долгосрочного планирования, "Автобан" с 2016 года привлекает для масштабных проектов капитал на фондовом рынке. Инвестиции в ГЧП-проекты и операции на фондовом рынке долгосрочны и имеют предсказуемую доходность. Такой подход делает бизнес-модель холдинга более устойчивой и повышает привлекательность бизнеса для инвесторов.

Низкая долговая нагрузка, текущий уровень капитала и тот факт, что все ключевые финансовые показатели говорят об устойчивости и уверенном развитии холдинга — это те дивиденды, которые дает в том числе профессиональная работа на фондовом рынке. Именно она помогла преодолеть все сложности в связи с ограничениями 2020 года и сдать все главные проекты вовремя, а некоторые — даже досрочно.

"Автобан" — бесспорный лидер российского дорожно-строительного рынка ГЧП-проектов под ключ. ЦКАД-3, ЦКАД-4, реконструкция М-3 "Украина", обход Тольятти и дорога в Республике Коми реализованы в рамках концессии и долгосрочного инвестиционного соглашения. В проект М-3 "Украина" холдинг вложил 1,9 млрд рублей собственных средств, в ЦКАД-3 и ЦКАД-4 — 2,1 и 1 млрд рублей.

Основную нагрузку при принятии решения о запуске несет проектный офис холдинга. Специалисты скрупулезно прорабатывают каждую деталь от инвестиционной идеи и проектно-сметной документации до чистой прибыли на выходе. Они проводят экспертизу финансовых вложений и просчитывают экономическую эффективность проекта как для концессионера, так и для концедента — государства, региона или муниципалитета.

Главный отраслевой ежегодный

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" в ноябре 2021 года принял участие в XV Международном транспортном форуме в Москве — главном отраслевом событии, которое определяет перспективу развития. На "Транспортной неделе 2021" между СБЕРом, государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и холдингом "Автобан" было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере дорожной инфраструктуры, которое предполагает развитие дорожного сервиса и придорожных территорий.

"За прошедшие десять лет Россия сделала практически невозможное, улучшив на порядок качество дорог и дорожной инфраструктуры. Однако в сфере развития придорожных территорий мы пока еще отстаем от развитых стран, и этот разрыв необходимо ликвидировать", — прокомментировал Алексей Андреев. Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для открытия крупных логистических центров и небольших кафе, автомастерских и заправок, мотелей и магазинов. Это гарантированный рост новых рабочих мест и налоговых поступлений.

На выставке Алексей Андреев презентовал министру транспорта РФ Виталию Савельеву уникальную цифровую систему "Преон", которая объединит на единой цифровой платформе всех участников строительного процесса. За пару кликов доступ к документу будут иметь все заинтересованные стороны — от заказчиков и регулирующих органов до проектировщиков и субподрядчиков. С учетом перехода отрасли с января 2022 года на информационное моделирование, актуальность разработки достаточно велика. Перевод нормативно-технических и правоустанавливающих документов в электронный вид сократит в разы сроки всех согласований. Это выведет на принципиально новый уровень качество планирования, управления и учета на всем жизненном цикле объекта.