В Сызрани госпитализировали попавшего под машину пешехода

В среду, 12 января, в 20:50, в Сызрани при снегопаде 27-летний водитель Lada Priora сбил около дома № 35 по ул. Московской 61-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был регулируемый перекресток. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
После ДТП пешехода госпитализировали. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...