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ДТП Происшествия

В Сызрани госпитализировали попавшего под машину пешехода

СЫЗРАНЬ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 января, в 20:50, в Сызрани при снегопаде 27-летний водитель Lada Priora сбил около дома № 35 по ул. Московской 61-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был регулируемый перекресток. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После ДТП пешехода госпитализировали. Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.

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