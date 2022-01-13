В Сызрани госпитализировали попавшего под машину пешехода

В среду, 12 января, в 20:50, в Сызрани при снегопаде 27-летний водитель Lada Priora сбил около дома № 35 по ул. Московской 61-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя недалеко был регулируемый перекресток. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ГУ МВД по Самарской области