Tele2 проанализировала активность посетителей горнолыжных склонов Приволжья в период новогодних каникул. Любители лыж и сноуборда скачали и загрузили в сеть более 110 ТБ данных, а также активно разговаривали по телефону. Самыми общительными оказались самарцы и нижегородцы, самыми сосредоточенным на катании — татарстанцы и жители Удмуртии.

Наиболее "качающие" горнолыжники Приволжья посетили спортивную деревню "Новинки" в Нижегородской области, здесь за 10 дней нового года израсходовали 14 ТБ трафика. Пик использования мобильного интернета пришелся на 8 января, тогда любители спорта загрузили в сеть почти 1,5 ТБ контента. За 9 январских дней посетители горнолыжных комплексов использовали 22 ТБ данных. На втором месте — гости курорта "Грейт-филд" в Кирове, там скачали 11 ТБ. Наименьшую активность в сети проявили лыжники и сноубордисты в Татарстане и Удмуртии, в 2022 году, как и в прошлом году, они потратили по 14,5 ТБ за период новогодних каникул.

Голосовой трафик наиболее активно использовались посетители самарского комплекса "Волжский утес", с 1 по 9 января они звонили в 1,5 раза чаще, чем в прошлом, разговоры длились в среднем восемь минут. Меньше всего звонили по мобильному телефону любители экстремальных видов спорта в Кирове и Ульяновске, их голосовое общение в первые дни 2022 года продолжалось не более 3 минут.

В преддверии зимнего сезона Tele2 модернизировала треть базовых станций вблизи горнолыжных трасс в Приволжье. В результате работ по улучшению качества связи и увеличению зоны покрытия 4G скорость мобильного интернета в сети выросла на 15%. Таким образом, клиенты оператора могут использовать все преимущества интернета четвертого поколения при посещении популярных мест активного зимнего отдыха.