В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты

На базе Самарского университета им. Королёва будут проходить подготовку кандидаты в космонавты. Также университет и Центр подготовки космонавтов им. Гагарина договорились о проведении совместных экспериментов на борту Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба вуза в четверг, 20 января.
К созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов будут привлечены и другие учебные заведения — Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.
Подписание протокола о сотрудничестве состоялось во время визита в Самарский университет им. Королёва делегации начальником научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в которую вошли 15 космонавтов России. Документ был подписан ректором СНИУ Владимиром Богатыревым и начальником Центра Максимом Харламовым.
"Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно", - отметил Владимир Богатырев, добавив, что сотрудничества с Центром подготовки космонавтов им. Гагарина даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ.
Также университет и ЦПК договорились о проведении совместных экспериментов на МКС, включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе с применением наноспутниковых технологий.
Ректор СНИУ отметил, что в 2021 году был создан Центр экспериментов в космосе, и университет объявил два профильных конкурса — для школьников и для студентов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.