В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты

На базе Самарского университета им. Королёва будут проходить подготовку кандидаты в космонавты. Также университет и Центр подготовки космонавтов им. Гагарина договорились о проведении совместных экспериментов на борту Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба вуза в четверг, 20 января.

К созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов будут привлечены и другие учебные заведения — Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.

Подписание протокола о сотрудничестве состоялось во время визита в Самарский университет им. Королёва делегации начальником научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в которую вошли 15 космонавтов России. Документ был подписан ректором СНИУ Владимиром Богатыревым и начальником Центра Максимом Харламовым.

"Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно", - отметил Владимир Богатырев, добавив, что сотрудничества с Центром подготовки космонавтов им. Гагарина даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ.

Также университет и ЦПК договорились о проведении совместных экспериментов на МКС, включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе с применением наноспутниковых технологий.

Ректор СНИУ отметил, что в 2021 году был создан Центр экспериментов в космосе, и университет объявил два профильных конкурса — для школьников и для студентов.