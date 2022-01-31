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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" в 2021 году направило на реализацию проектов по охране труда 364 миллиона рублей

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда в минувшем году. В числе основных направлений - обеспечение современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, инструктаж и обучение персонала правилам охраны труда, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий в этой сфере составил 364 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

С января по декабрь специальная оценка условий труда проведена на 1685 рабочих местах. На приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты направлено 176 млн рублей. В том числе приобретено 365 индивидуальных газосигнализаторов для контроля превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

В 2021 медицинское обследование (профосмотры) прошли более 5 тыс. человек. В условиях неблагоприятной эпидемической ситуации организована вакцинация работников против коронавирусной инфекции. В настоящее время на предприятии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19: два компонента вакцины получили 6,7 тыс. работников, ревакцинацию прошли 695 человек. Кроме того, для предотвращения возможных случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом прививки сделали 1,2 тыс. сотрудников. Во всех подразделениях предприятия действовали правила обязательной термометрии и дезинфекции.

Одним из приоритетов деятельности АО "Транснефть-Приволга" является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. В минувшем году 1643 работников прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда.

Результаты работы в области охраны труда ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов. В мае 2021 года состоялся внешний инспекционный аудит соответствующей системы менеджмента. По результатам подтверждено ее соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018. В числе положительных моментов проверяющие отметили использование программного комплекса 3D-моделей для визуализации безопасного производства работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования на объектах предприятия при проведении инструктажей.

Знания и навыки персонала успешно подтверждались в ходе тематических конкурсов, в том числе "Лучший по профессии", "Лучшее подразделение по охране труда", а также по результатам всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность-2021".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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