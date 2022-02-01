16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе ожидается плюсовая температура и сильные снегопады В Самаре три автобуса изменили маршрут из-за нечищеных дорог "Взрослых" коек для пациентов с коронавирусом пока хватает В Самарской области с 1 февраля вводятся допмеры защиты от коронавируса ФАС уличила самарский минстрой в нарушении конкуренции на торгах

Общество

В регионе ожидается плюсовая температура и сильные снегопады

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области ожидается потепление до плюсовых значений, а также сильные снегопады, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Погоду над Европейской территорией России по-прежнему формируют атлантические циклоны, сохраняя пониженный фон атмосферного давления. Первая неделя февраля в Самарской губернии обещает быть теплой. Температура воздуха будет преобладать в градации слабоотрицательных значений, а в отдельных районах даже превысит отметку 0°. В течение недели будут выпадать осадки от небольших до умеренных, а во второй половине срока местами сильные в виде снега, мокрого снега, возможно, дождя, что может привести к образованию гололеда. 

Так, во вторник, 1 февраля, днем будет облачно. Местами ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег, метель. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4°C.
На дорогах снежные заносы. Ночью в губернии также пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8°C.

В среду, 2 февраля, днем будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5°C. Ночью синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами метель, гололед. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. На дорогах местами снежные заносы. 

Ненастная погода с метелями, снегопадами и порывистым ветром ожидается и днем в четверг, 3 февраля. Столбик термометра покажет +1...-4°C. На дорогах местами снежные заносы. Ночью также ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. На дорогах местами снежные заносы.

В пятницу, 4 февраля, днем будет облачно. Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +1... -4°C. На дорогах местами снежные заносы. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Фото на сайте

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6