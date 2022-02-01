В регионе ожидается плюсовая температура и сильные снегопады

В Самарской области ожидается потепление до плюсовых значений, а также сильные снегопады, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Погоду над Европейской территорией России по-прежнему формируют атлантические циклоны, сохраняя пониженный фон атмосферного давления. Первая неделя февраля в Самарской губернии обещает быть теплой. Температура воздуха будет преобладать в градации слабоотрицательных значений, а в отдельных районах даже превысит отметку 0°. В течение недели будут выпадать осадки от небольших до умеренных, а во второй половине срока местами сильные в виде снега, мокрого снега, возможно, дождя, что может привести к образованию гололеда.

Так, во вторник, 1 февраля, днем будет облачно. Местами ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег, метель. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4°C.

На дорогах снежные заносы. Ночью в губернии также пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8°C.

В среду, 2 февраля, днем будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5°C. Ночью синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами метель, гололед. Ветер южный 7-12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. На дорогах местами снежные заносы.

Ненастная погода с метелями, снегопадами и порывистым ветром ожидается и днем в четверг, 3 февраля. Столбик термометра покажет +1...-4°C. На дорогах местами снежные заносы. Ночью также ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C. На дорогах местами снежные заносы.

В пятницу, 4 февраля, днем будет облачно. Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +1... -4°C. На дорогах местами снежные заносы.