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Общество

Из-за метели ограничено движение по М-5 под Самарой

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 февраля, ориентировочно до 13:00 введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 93 км по 132 км (+565 м) км трассы М-5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург в Самарской области).

Ограничения связаны с погодными условиями: 3 февраля в Самарской области и в Самаре ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. ГУ МЧС по Самарской области просит быть водителей и пешеходов очень внимательными. 

На участках, где ограничено движение, работает спецтехника по расчистке проезжей части.

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