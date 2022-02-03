Из-за метели ограничено движение по М-5 под Самарой

В четверг, 3 февраля, ориентировочно до 13:00 введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 93 км по 132 км (+565 м) км трассы М-5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург в Самарской области).
Ограничения связаны с погодными условиями: 3 февраля в Самарской области и в Самаре ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.
В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. ГУ МЧС по Самарской области просит быть водителей и пешеходов очень внимательными.
На участках, где ограничено движение, работает спецтехника по расчистке проезжей части.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.