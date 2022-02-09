Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с лидерами IT — сообщества Самарской области. Глава региона, руководители компаний, профильные министерства и ведущие вузы вместе обсудили перспективы развития отрасли информационных технологий в регионе и предложения о том, как сделать Самарскую область одним из лидеров диджитал-индустрии страны.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил высокий уровень IT-специалистов в регионе и поблагодарил IT-сообщество за реализацию проектов, имеющих "антиковидную" направленность.

"В период пандемии вами реализовано немало значимых проектов, которые стали важными не только для нашего региона, но и были отмечены на федеральном уровне. Это проекты дистанционного образования, организации охраны труда в период пандемии, проекты в сфере здравоохранения и целый ряд других. Компетенции IT-компаний региона сегодня, безусловно, крайне востребованы. И одна из важных задач, стоящих перед правительством региона, связана с удержанием в регионе IT-cпециалистов, — подчеркнул глава региона, — Что необходимо сделать, чтобы наши компании укрепляли свои бренды, имидж, присутствие на рынках? Какую роль здесь может сыграть Правительство области, центры "Мой бизнес"? Я с удовольствием услышу ваши предложения и, конечно, готов на проблемных моментах отдельно остановиться, взять в отработку, возможно, какие-то решения принять".

Руководитель ГК "R3", руководитель экокомпании "Гринери" Александр Толкачев представил комплексную программу, направленную на то, как вывести Самарскую область на позиции столицы IT. Она включает создание единого IT-бренда региона, продвижение самарских компаний и их продуктов на федеральном уровне, формирование точек притяжения, запуск специализированной IT-платформы, внедрение системы подготовки кадров. Александр Толкачев отметил, что важнейшая задача властей — формирование комфортной среды для жизни, чтобы IT-специалисты стремились оставаться в родном городе.

"Только создавая комфортную среду мы фундаментально начнем решать вопрос того, чтобы специалистам было комфортно оставаться, и они не задумывались о переезде. Здесь не может быть мелочей — важно все: дороги, детские сады, школы, больницы, общественные пространства, качество и безопасность жизни", — сказал Александр Толкачев.

Дмитрий Азаров поддержал этот тезис, добавив, что формирование комфортной среды для жителей региона и человекоцентричность — ключевые принципы работы региональных властей: "Без этого никак. И мы для себя эту задачу уже четко определили. Новые детские сады, школы, больницы, новый общественный транспорт, городские пространства — мы везде исходим из того, что это должно быть комфортно, красиво, безопасно, современно. Враз поменять всю инфраструктуру целиком невозможно, но цель поставлена, и мы движемся к ней", — сообщил Губернатор, предложив IT-сообществу подготовить свои предложения по развитию инфраструктуры региона и городской среды.

Участники встречи особое внимание уделили вопросу подготовке в регионе специалистов сферы IT. Здесь, по мнению IT-сообщества, необходима единая траектория цифрового развития Самарской области — от выявления талантов в школе до трудоустройства молодых кадров в местные компании. "Мы реализуем программы профориентации обучающихся и готовы рассмотреть предложения, а в дальнейшем реализовывать систему подготовки и образовательные программы в партнерстве со школами, вузами, IT-компаниями. Давайте вместе проработаем", — сказал Губернатор.

Александр Толкачев также отметил целесообразность использования потенциала и ресурсов Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области "Таволга", который зарекомендовал себя эффективным инструментом подготовки специалистов.

Директор по управлению проектами — исполнительный директор компании "Открытый код" Павел Ситников поделился опытом цифровой трансформации образования на примере СамГТУ, сотрудники и студенты которого в 2022 году переходят на новую цифровую платформу. Программу цифровой трансформация планируется реализовать и в ПГУТИ. "Учитывая опыт нашей компании, опыт взаимодействия с вузами, считаю, что региону необходим инновационный IT-центр, который будет заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов. Он стал бы площадкой для взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом, реагировал на вызовы в сфере цифрового развития и цифровых технологий, обеспечивал кадрами предприятия и организации региона", — сказал Павел Ситников.

Такой IT-центр возможно создать в рамках государственно-частного партнерства с участием инвесторов. Глава региона инициативу поддержал, а Павел Ситников выразил готовность проработать вопрос формирования перечня потенциальных участников проекта.

Генеральный директор компании Haulmont Александр Зоткин добавил, что сегодня крайне важно развивать инфраструктуру IT и создавать точки притяжения. Это наравне с созданием комфортной среды жизни позволит удерживать специалистов в Самарской области и региональных компаниях. "Вузы почувствовали просьбу рынка и увеличили количество IT-специальностей. Проблема сейчас в том, что через 5-6 месяцев молодой специалист получает предложение от крупной федеральной компании и уходит. Нам трудно конкурировать с крупными игроками рынка. Одна из мер решения проблемы — повышение привлекательности Самарской области для жизни и работы, в том числе путем создания IT-кластера и IT-городка", — считает Александр Зоткин. При этом он отметил, что практика компенсировать IT-специалистам половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту показывает себя эффективно, способствуя удержанию кадров в Самарской области. Такая мера реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Александр Колодочко, генеральный директор компании Cloud Castle, рассказал о важности развития IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе и на территории бывшего ГПЗ-4. На одном из земельных участков проект строительства уже реализуется инвестором. "Хочется, чтобы именно в этой части города сформировался IT-кластер. С первым застройщиком общение и диалог есть. Важно понимать концепцию застройки ГПЗ-4, там другой собственник и застройщик. Просьба к Вам, Дмитрий Игоревич, помочь выстроить диалог, чтобы наше IT-комьюнити понимало, как будет идти там застройка, чтобы при возможности были учтены интересы нашего сообщества".

Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя правительства Самарской области — руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову такую встречу IT-сообщества и двух застройщиков организовать. Другая площадка, имеющая потенциал стать IT-центром, — межвузовский кампус, который планируется построить рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Губернатор предложил IT-компаниям ознакомиться с проектом развития территории и подготовить идеи по ее наполнению. Глава региона также инициировал вопрос включения IT-компаний в работу научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Это предложение получило одобрение участников встречи и было взято на отработку сопредседателем управляющего совета НОЦ, ректором Самарского университета имени С. П. Королева Владимиром Богатыревым.

Представители IT-сообщества озвучили необходимость открытия в Самаре шоурума — многофункционального пространства для презентации и выставок передовых IT-решений, которое станет точкой притяжения разработчиков, заказчиков, инвесторов, молодых специалистов. Александра Жданова, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности Самарского университета им. С. П. Королёва, представила концепцию подобного шоурума в первом корпусе вуза на ул. Молодогвардейская. "Наша идея заключается в синергии IT, творчества и космоса. Тандем науки и практики будет создавать будущее нашего региона. Концепция отвечает многим тем задачам, которые озвучивались на нашей встрече, в том числе формирования имиджа Самаркой области как региона цифровой трансформации", — сказала Александра Жданова. Также от участников встречи прозвучало предложение рассмотреть вариант размещения такого пространства в IT-парке. "Идея шоурума мне нравится. Есть несколько предложений, надо вместе определиться, где это лучше сделать", — сказал Дмитрий Азаров.

Участники встречи отметили, что повышению статуса Самарской области как одного из лидеров IT будет способствовать дальнейшее проведение крупных мероприятий, одно из которых — фестиваль деятелей интернета 404fest. Он направлен на популяризацию IT-профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и передовых digital-проектов. В фестивале участвуют топовые спикеры из ведущих российских и международных компаний.

"Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку фестиваля 404fest. В прошлом году мы собрали в Самаре около 2000 айтишников со всей страны, а общий охват оценивается в 9 миллионов человек. О мероприятии знают по всей России, — рассказал организаторов 404fest, директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко. — Мы хотим развивать фестиваль. Предлагаем в этом году основной площадкой сделать новый Дворец спорта, а также использовать центр "Мой бизнес", который находится напротив спортивного комплекса. Также хотим провести в других городах серию небольших фестивалей, чтобы завлечь людей на основное мероприятие в Самару. Наша цель — вывести фестиваль на мировой уровень"

Глава региона идею поддержал: "Готов помогать. Давайте двигаться по расширению фестиваля, продвигать его, повышать уровень. Площадка Дворца спорта — отличное предложение. Необходимые помещения и инфраструктура там есть".

Дмитрий Азаров поставил Константину Преснякову задачу совместно с организаторами 404fest отработать вопрос проведения фестиваля во Дворце спорта, и уже к 1 апреля представить концепцию мероприятия.

Комплексная работа региональных властей по поддержке сферы IT не только укрепляет позиции Самарской области как одного из лидеров в стране по цифровизации, но отвечает задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, насколько эта тема важная и насколько спрос на IT-специалистов будет возрастать. Нам нужно ускорять темпы подготовки специалистов и способствовать тому, чтобы и готовые специалисты приезжали в наш регион. Для этого будем и дальше создавать условия для развития отрасли, создавать условия по формированию имиджа региона как региона действительно высоких технологий", — подчеркнул Дмитрий Азаров.