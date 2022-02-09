Новокуйбышевский НПЗ: прикладная наука помогает повышать эффективность нефтепереработки

Постоянное совершенствование производственных процессов, внедрение новых рацпредложений и сотрудничество с научными институтами позволяют Новокуйбышевскому НПЗ улучшать все сферы деятельности. Для привлечения полезных идей по повышению операционной эффективности на НК НПЗ на протяжении многих лет работает специальный отдел и разработана программа, позволяющая повышать эффективность процессов и снижать экологическую нагрузку.

Креативные ресурсы завода

На Новокуйбышевском НПЗ в рамках программы по повышению операционной эффективности (ПОЭ) ежегодно рассматриваются более 300 идей. Работники предприятия предлагают свои проекты, позволяющие снизить затраты на энергоресурсы, реагенты и присадки, а также улучшить качественные характеристики нефтепродуктов. Только в 2021 году общий эффект от реализации предложенных программ составил 949 млн рублей, позволив сэкономить 10 тыс. тонн топлива. В этом году в планах реализовать свыше 50 рацмероприятий.

Инновационный подход, энергосбережение, менеджерские инструменты дают возможность повысить эффективность предприятия, и получить не только реальный экономический бонус, но и снизить нагрузку на природу. Плюс активное вовлечение в креативный процесс всех работников завода является важной частью корпоративной культуры — регулярно проходят внутризаводские экономические соревнования, проводятся встречи для "мозгового штурма". На предприятие функционирует многоступенчатая система мотивации для сотрудников, предлагающих обоснованные проекты.

Отдел по ПОЭ работает на предприятии с 2013 года. Он нацелен на повышение эффективности нефтепереработки и снижение затрат. В приоритетах рациональное энергосбережение, минимизация потерь нефтепродуктов, увеличение выпуска светлых нефтепродуктов, то есть бензина и дизельного топлива. Один из эффективных способов коммуникации отдела с сотрудниками — сетевой ресурс "Банк идей", куда могут присылать свои проекты работники предприятия, там же представлены лучшие практики, показавшие свою эффективность на других дочерних обществах компании Роснефть. Конечно, от идеи до внедрения ее в практику большой путь. Она проходит серию согласований, в том числе главного инженера и генерального директора. При этом реальную эффективность предложенной идеи можно увидеть, как правило, только спустя несколько лет после ее внедрения.

Все идеи изначально делятся на две категории: требующие и не требующие финансовых вложений. Масштабным мероприятиям финансовые вложения необходимы. Например, это замена внутренних устройств в ректификационных колоннах с целью увеличения выхода целевых нефтепродуктов.

Большую эффективность приносят и очень важные разработки по оптимизации производственных процессов, не требующие финансовых вложений, так называемое "Бережливое производство". К примеру, формирование графика отключения и включения наружного освещения, оптимизация подачи пара. При внимательном подходе к теме освещения в АО "НК НПЗ" удается экономить до 7 млн рублей в год.

Режим операционной эффективности помогает заводу совершенствовать и продуктовую линейку. Так, в 2020 году предприятие перешло на выпуск более экологически чистого судового топлива.

Научное сотрудничество

Новокуйбышевский НПЗ тесно сотрудничает с научным сообществом, в том числе со студентами СамГТУ. Молодые специалисты презентуют свои идеи на научных конференциях при участии сотрудников отдела ПОЭ, потом эти проекты прорабатываются на предприятии. Перспективные идеи могут быть взяты в работу. Например, в отделе ПОЭ отметили экономическую перспективу идеи об использовании солнечных батарей.

В рамках реализации проектов повышения операционной эффективности идет сотрудничество и со Средневолжским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке и Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИ НП), где досконально рассчитывается ценность идеи и ведется предпроектная работа. Большинство идей запускаются в работу. Также сотрудники институтов участвуют в так называемой "Экспресс диагностике" дочерних предприятий компании, когда на предприятии проводится аудит производства для выявления новых идей по повышению операционной эффективности.

Руководитель отдела по ПОЭ НК НПЗ Кирилл Зотов отметил также, что в 2022 году запланирована очень значимая работа, намечен ремонт и модернизация оборудования. "К серии мероприятий, запланированных на этот год, мы готовились с 2020 года, — говорит Кирилл Зотов. — В основном это будут масштабные проекты с большим эффектом, в том числе работа с заменой нового оборудования, реконструкцией внутренних устройств аппаратов и колонн.