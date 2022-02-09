16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре Евгений Касперский: "Потерю приватности можно считать налогом на прекрасную цифровую жизнь" Александр Новиков: "Мы в Тольятти создаем игры, в которые играет весь мир" В Самарской области зафиксировано около 19,5 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

ИТ Транспорт и связь

Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дмитрий Камынин, занимавший должность руководителя Проектного офиса цифрового развития, уволился с занимаемой должности. При этом вместе с ним работу в организации оставила вся команда - около 10 человек, пишет "Самарское обозрение".

Причину массового исхода сотрудников Проектного офиса ни одна из сторон не комментирует. Дмитрий Камынин отказался от комментариев, подтвердив лишь свое увольнение. Получить комментарии в пресс-службе областного департамента информационных технологий и связи - учредителя организации - не удалось.

"Проектный офис" создан в регионе в 2018 году. Офис занимал активную позицию в формировании региональной IT-повестки, поддерживал региональный IT-бизнес в части выхода на федеральный и международный уровни. С 2018 г. проектному офису удалось привлечь около 3 млрд руб. в проекты цифровой трансформации Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6