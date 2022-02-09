Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию

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Дмитрий Камынин, занимавший должность руководителя Проектного офиса цифрового развития, уволился с занимаемой должности. При этом вместе с ним работу в организации оставила вся команда - около 10 человек, пишет "Самарское обозрение".