Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию

Дмитрий Камынин, занимавший должность руководителя Проектного офиса цифрового развития, уволился с занимаемой должности. При этом вместе с ним работу в организации оставила вся команда - около 10 человек, пишет "Самарское обозрение".
Причину массового исхода сотрудников Проектного офиса ни одна из сторон не комментирует. Дмитрий Камынин отказался от комментариев, подтвердив лишь свое увольнение. Получить комментарии в пресс-службе областного департамента информационных технологий и связи - учредителя организации - не удалось.
"Проектный офис" создан в регионе в 2018 году. Офис занимал активную позицию в формировании региональной IT-повестки, поддерживал региональный IT-бизнес в части выхода на федеральный и международный уровни. С 2018 г. проектному офису удалось привлечь около 3 млрд руб. в проекты цифровой трансформации Самарской области.