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В Самарской области по "гаражной амнистии" уже зарегистрировали 915 кв. м участков Самарские депутаты выступили за продление сроков приема в первые классы школ Студентка из Тольятти победила во всероссийском конкурсе Суд отказал мэрии Сызрани в сносе мечети-самостроя В Красноглинском районе может быть построен реабилитационный центр для бездомных животных

Общество

В Самарской области по "гаражной амнистии" уже зарегистрировали 915 кв. м участков

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Росреестр продолжает мониторинг "гаражной амнистии" в регионах. Федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 г. — оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

"Реализацию Закона о "гаражной амнистии" мы начали осенью 2021 года, всего четыре месяца назад. Со всеми регионами регулярно проводили методическую и разъяснительную работу, плотно взаимодействовали с нашими территориальными органами по всем возникающим вопросам. По состоянию на 30 декабря 2021 года по всей стране по правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 3797 земельных участков общей площадью 112 101,7 кв. м. и 4733 гаража. Также дополнительно включены сведения о 1324 объектах недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему собственники указанных объектов смогут также оформить землю под гаражами. В 2022 году ожидаем, что активность граждан по использованию инструментов гаражной амнистии увеличится", — отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В Самарской области за время действия закона зарегистрировано 38 объектов недвижимости, площадь оформленных земельных участков составляет 915 кв. м. На днях вопрос о реализации "гаражной амнистии" рассматривали в Самарской губернской думе с участием Управления Росреестра по Самарской области, областной прокуратуры и представителей муниципальных образований. По итогам совещания принято решение проанализировать отказы муниципальных образований в предоставлении земельных участков и с учетом результатов этого анализа обсудить возможность утверждения регионального списка документов, позволяющих зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке.

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Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

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