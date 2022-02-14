Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни

Опубликован десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости. Самарская область в нем поднялась с 16 на девятое место.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы — 81,4, у Санкт-Петербурга — 80,2 и Московской области — 75,9.З

Замыкают список Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

Рейтинг строится на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Как поясняют аналитики, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50% суммарного ВРП субъектов федерации.