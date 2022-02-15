В Самарской области ожидается похолодание

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В начале рабочей недели, при прохождении ложбины атлантического циклона с теплым фронтом, в отдельных районах Самарской области ожидается небольшой снег. В дальнейшем установится влияние северо-западной периферии антициклона, центр которого будет располагаться над районами Казахстана. Осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится. В дневное время увеличится количество солнечных часов, так как облаков станет меньше. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.