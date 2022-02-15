В Самарской области ожидается похолодание

В начале рабочей недели, при прохождении ложбины атлантического циклона с теплым фронтом, в отдельных районах Самарской области ожидается небольшой снег. В дальнейшем установится влияние северо-западной периферии антициклона, центр которого будет располагаться над районами Казахстана. Осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится. В дневное время увеличится количество солнечных часов, так как облаков станет меньше. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 15 февраля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.
В среду, 16 февраля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами до -16°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3....-8 °C. Местами гололедица.
В четверг, 17 февраля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами до -16°С. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.