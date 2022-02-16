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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Студенты СамГТУ исследуют катализаторы для процесса изомеризации на вузовском мини-заводе

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лаборатория "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза", созданная на базе сызранского филиала СамГТУ, получила первое настоящее сырье. Легкая бензиновая фракция с установки Сызранского НПЗ стала основой для начала студенческих исследований.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Новая лаборатория вуза — одна из составляющих уникального научно-исследовательского комплекса, созданного при поддержке Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть"). Благодаря появившейся возможности студенты направления "Химическая технология" начали исследование катализаторов для процесса изомеризации. Цель студенческих опытов — изучить способы производства автобензина стандарта Евро-6.

Сама лаборатория представляет собой мини-завод. Здесь наглядно представлены ректификация нефти, гидроочистка дизельного топлива, каталитический крекинг, каталитический риформинг. Многое из оборудования изготовлено под конкретные задачи филиала вуза. Например, реакторная каталитическая установка, предназначенная для проведения химических процессов при высоком давлении и температуре. Молодые химики смогут испытывать известные катализаторы и синтезировать новые, не покидая пределов вуза. Высокотехнологичное оснащение дает возможность проводить исследования по оптимизации не только процесса изомеризации, но и каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива. Студенты получили простор для научно-исследовательской работы.

Участие нефтеперерабатывающего предприятия в реализации программы "Школа-вуз-предприятие" приносит плоды. Благодаря программе еще в 2019 году Сызранский филиал университета получил право готовить бакалавров специализации "Химическая технология". Направление специально создано для пополнения кадрового резерва "Роснефти" в нашем регионе.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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