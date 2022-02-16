Студенты СамГТУ исследуют катализаторы для процесса изомеризации на вузовском мини-заводе

Лаборатория "Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза", созданная на базе сызранского филиала СамГТУ, получила первое настоящее сырье. Легкая бензиновая фракция с установки Сызранского НПЗ стала основой для начала студенческих исследований.

Новая лаборатория вуза — одна из составляющих уникального научно-исследовательского комплекса, созданного при поддержке Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть"). Благодаря появившейся возможности студенты направления "Химическая технология" начали исследование катализаторов для процесса изомеризации. Цель студенческих опытов — изучить способы производства автобензина стандарта Евро-6.

Сама лаборатория представляет собой мини-завод. Здесь наглядно представлены ректификация нефти, гидроочистка дизельного топлива, каталитический крекинг, каталитический риформинг. Многое из оборудования изготовлено под конкретные задачи филиала вуза. Например, реакторная каталитическая установка, предназначенная для проведения химических процессов при высоком давлении и температуре. Молодые химики смогут испытывать известные катализаторы и синтезировать новые, не покидая пределов вуза. Высокотехнологичное оснащение дает возможность проводить исследования по оптимизации не только процесса изомеризации, но и каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива. Студенты получили простор для научно-исследовательской работы.

Участие нефтеперерабатывающего предприятия в реализации программы "Школа-вуз-предприятие" приносит плоды. Благодаря программе еще в 2019 году Сызранский филиал университета получил право готовить бакалавров специализации "Химическая технология". Направление специально создано для пополнения кадрового резерва "Роснефти" в нашем регионе.