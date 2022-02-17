КНПЗ проводит научно-техническую конференцию молодых специалистов

На Куйбышевском НПЗ стартовал заводской этап ежегодной корпоративной научно-технической конференции (НТК) молодых специалистов. Такие конференции являются не только двигателем прогресса на предприятии, но и важной частью его кадровой политики, позволяют сотрудникам раскрыть свой потенциал — победители получают возможность представить свои разработки на кустовой, а затем и межрегиональной НТК.

В этом году на заводской НТК будет рассмотрено 43 проекта, 11 из которых заявлено молодыми специалистами первого года стажировки на заводе.

"Научно-техническая конференция — значимое мероприятие для молодых специалистов. Главное, что они имеют возможность защитить свой проект перед руководством и в дальнейшем участвовать в его реализации, лучше узнают свой завод и перспективы развития, проходят различное обучение и получают навыки эффективной презентации, ораторского мастерства и создания видеороликов. По итогам они также участвуют в мастер-классах, семинарах, квестах, которые помогают молодёжи раскрыть свой потенциал, лучше узнать друг друга и подружиться", — говорит начальник отдела развития персонала АО "КНПЗ" Юлия Чемерская.

Ведущий специалист отдела организации проектно-изыскательских работ Юрий Липатов уже трижды участвовал в НТК. В его активе первое место на кустовом этапе за разработку темы "Получение зимнего дизельного топлива с помощью процесса гидродепарафинизации".

"Я считаю, что участие в конференции — это отличная возможность испытать себя, — делится молодой специалист. — Для меня самые важное в НТК обратная связь и оценка старших коллег. Обычно, после обсуждения разработки с членами комиссии, видишь возможность применения своей идеи".

Активная научно-техническая деятельность способствовала и его карьерному росту. На завод после окончания университета Юрия приняли оператором технологических установок четвертого разряда на АВТ-5, а сегодня молодой человек уже работает ведущим специалистом одного из ключевых подразделений завода, отвечающих за развитие и модернизацию производства.

Но у победителей заводского этапа конференции испытания не кончатся: им предстоит защищать свои проекты на кустовой и, в случае успеха, на межрегиональной НТК. Желаем удачи!