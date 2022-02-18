В выходные в Самарской области прогнозируются снег, метель и дожди

Синоптики приволжского УГМС прогнозируют в выходные дни плюсовые температуры и дожди в Самарской области.
В пятницу днем, 18 февраля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.
В субботу, 19 февраля, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.
В воскресенье, 20 февраля, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2....-3 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа