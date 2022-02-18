233 тольяттинца отсидели за решеткой за неуплату штрафов в 2021 году

За 12 месяцев 2021 г. сотрудники тольяттинской полиции вынесли 1365 постановлений об административных штрафах, из которых исполнены вовремя 632. Более половины не были оплачены в срок. Таким образом, 773 штрафника привлекли к очередной административной ответственности. Об этом сообщает УМВД по Тольятти.

По решению судов за неуплату штрафного долга 233 тольяттинца арестовали и отправили "за решетку" — в специзолятор на срок до 15 суток. Удвоенный штраф предписали для 396 человек, а 56 граждан были наказаны обязательными работами.

Всего по всем протоколам тольяттинские полицейские за 2021 г. выписали штрафов на 5,3 млн руб., не считая финансовых наказаний за нарушение миграционного законодательства и дорожного движения. При этом в городскую казну от штрафников перечислено было немного более 4,5 млн рублей. На сегодня около 14% от общей суммы штрафов до сих пор не выплачены.