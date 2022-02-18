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Общество

233 тольяттинца отсидели за решеткой за неуплату штрафов в 2021 году

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 12 месяцев 2021 г. сотрудники тольяттинской полиции вынесли 1365 постановлений об административных штрафах, из которых исполнены вовремя 632. Более половины не были оплачены в срок. Таким образом, 773 штрафника привлекли к очередной административной ответственности. Об этом сообщает УМВД по Тольятти.

По решению судов за неуплату штрафного долга 233 тольяттинца арестовали и отправили "за решетку" — в специзолятор на срок до 15 суток. Удвоенный штраф предписали для 396 человек, а 56 граждан были наказаны обязательными работами.

Всего по всем протоколам тольяттинские полицейские за 2021 г. выписали штрафов на 5,3 млн руб., не считая финансовых наказаний за нарушение миграционного законодательства и дорожного движения. При этом в городскую казну от штрафников перечислено было немного более 4,5 млн рублей. На сегодня около 14% от общей суммы штрафов до сих пор не выплачены.

По закону нарушителям административного законодательства дается 60 дней на оплату по квитанциям с того момента, как постановление о наложении штрафа вступает в законную силу. Либо отсчет начинается со дня истечения отсрочки или рассрочки платежа. В противном случае человеку грозит штраф в двойном размере, либо арест на 15 суток или исправительные работы до 50 часов.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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