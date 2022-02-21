В с. Зольное с тонкого льда спасена косуля

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В пятницу, 18 февраля, от жителей с. Зольное в Жигулевский заповедник поступил звонок, что в 150 м у пристани на тонком льду находится косуля. Пытается выбраться, но пока не удачно.