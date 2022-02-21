В с. Зольное с тонкого льда спасена косуля

В пятницу, 18 февраля, от жителей с. Зольное в Жигулевский заповедник поступил звонок, что в 150 м у пристани на тонком льду находится косуля. Пытается выбраться, но пока не удачно.
О происшествии было доложено в Национальный парк "Самарская Лука". Госинспекторы заповедника и национального парка проконтролировали выход животного на берег.
Косуля направилась по направлению к частным домам. Чтобы не допустить нападения собак на выбившееся из сил животное, пришлось отловить и доставить в более безопасное место. Косуля выпущена в лесу, рядом со следом снегохода, где можно идти без особых усилий. Теперь животному ничего не угрожает.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа