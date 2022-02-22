В Самарской области вновь прогнозируются дождь и мокрый снег

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В первой половине начавшейся недели в Самарской области сохранится влияние атлантической "кухни" - погода ожидается неустойчивой и аномально теплой. В зоне фронтальных разделов пройдут осадки в виде мокрого снега в сочетании с дождем. Во второй половине недели атмосферное давление начнет расти, в облачном покрове появятся прояснения, осадки перейдут в твердую фазу и ослабеют, температура воздуха понизится. На дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.