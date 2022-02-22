В Самарской области вновь прогнозируются дождь и мокрый снег

В первой половине начавшейся недели в Самарской области сохранится влияние атлантической "кухни" - погода ожидается неустойчивой и аномально теплой. В зоне фронтальных разделов пройдут осадки в виде мокрого снега в сочетании с дождем. Во второй половине недели атмосферное давление начнет расти, в облачном покрове появятся прояснения, осадки перейдут в твердую фазу и ослабеют, температура воздуха понизится. На дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 22 февраля, облачно. Местами небольшой снег, мокрый снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C. Местами гололедица.
В среду, 23 февраля, ночью облачно. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C. Местами гололедица.
В четверг, 24 февраля, ночью облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +2....-3 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа