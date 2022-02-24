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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" АО "Транснефть - Приволга" в Самарской области состоялось пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара на резервуаре для хранения нефти.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

К проведению ПТУ были привлечены работники НПС, личный состав ведомственной пожарной команды (ВПК), а также члены добровольной пожарной дружины (ДПД) станции. Оценивалось взаимодействие персонала в случае возникновения возгорания на опасном производственном объекте, оперативность и уровень подготовки сотрудников, знание тактико-технических характеристик систем противопожарной защиты объекта, работоспособность пожарной техники и пожарно-технического вооружения.

Согласно замыслу учения в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси с частичным обрушением крыши и с последующим "возгоранием" нефти. Площадь условного возгорания составила 408 кв. м. При этом комплексная система автоматического пожаротушения резервуара вышла из строя, а система водяного охлаждения сохранила работоспособность.

На место условного возгорания в нормативные сроки прибыли боевые расчеты ведомственной пожарной команды. Был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" резервуара осуществлялось от системы водяного охлаждения. Благодаря оперативным и слаженным действиям условное возгорание было локализовано и ликвидировано в нормативные сроки.

В учении был использован автомобиль спецтехники и пожарно-техническое оборудование, участвовали 15 человек. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал НПС "Большая Черниговка" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

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