Политика энергоэффективности на Сызранском НПЗ дала экономию более 83 млн рублей

Планомерная работа нефтепереработчиков, направленная на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов, дает внушительные результаты. Итогом реализации в 2021 году около трех десятков мероприятий в сфере энергоэффективности и энергосбережения Сызранского НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") стал экономический эффект, превысивший 83 млн рублей.

В числе наиболее эффективных проектов — обновление котлов-утилизаторов на установке по производству серной кислоты методом мокрого катализа, изменение пароконденсатной схемы на установке изомеризации, а также замена покрытия котлов-утилизаторов на комплексе первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Внедренные новшества позволили сэкономить более 20 тысяч тонн условного топлива.

Энергоэффективность — один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Системная работа в этом направлении на СНПЗ включает мониторинг потребления всех видов энергоресурсов, замену устаревшего электрооборудования, постоянный поиск возможностей для совершенствования производства в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента". Предприятие успешно прошло трёхгодичный сертификационный цикл в минувшем году, а на текущий запланировало ресертификацию системы энергоменеджмента предприятия.

Политика повышения энергоэффективности является необходимым условием для поддержания лидерских позиций в отрасли.