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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Политика энергоэффективности на Сызранском НПЗ дала экономию более 83 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Планомерная работа нефтепереработчиков, направленная на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов, дает внушительные результаты. Итогом реализации в 2021 году около трех десятков мероприятий в сфере энергоэффективности и энергосбережения Сызранского НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") стал экономический эффект, превысивший 83 млн рублей.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В числе наиболее эффективных проектов — обновление котлов-утилизаторов на установке по производству серной кислоты методом мокрого катализа, изменение пароконденсатной схемы на установке изомеризации, а также замена покрытия котлов-утилизаторов на комплексе первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Внедренные новшества позволили сэкономить более 20 тысяч тонн условного топлива.

Энергоэффективность — один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Системная работа в этом направлении на СНПЗ включает мониторинг потребления всех видов энергоресурсов, замену устаревшего электрооборудования, постоянный поиск возможностей для совершенствования производства в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента". Предприятие успешно прошло трёхгодичный сертификационный цикл в минувшем году, а на текущий запланировало ресертификацию системы энергоменеджмента предприятия.

Политика повышения энергоэффективности является необходимым условием для поддержания лидерских позиций в отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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