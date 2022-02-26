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Общество

Из Тольятти отправился первый двухэтажный поезд в Москву

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торжественное мероприятие по случаю старта движения поезда № 66/65, который будет курсировать по маршруту Тольятти - Москва - Тольятти состоялось вечером 25 февраля. Состав отправился с железнодорожного вокзала в Автозаводском районе Тольятти, что находится на ул. Вокзальной. Как оказалось, все билеты на него были распроданы.

Фото: автора

За полтора часа до старта поезда состоялась его презентация в ходе экскурсии, организованной для представителей руководства региона и Тольятти, а также СМИ.

В составе поезда — двухэтажные вагоны купейные и СВ, а также вагон-ресторан. Особенность этого состава в наличии брендированного вагона СВ "Открой свой Тольятти", каждое купе которого рассказывает об основных спортивных, значимых культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся в Автограде. Одним из авторов проекта по его оформлению является тольяттинский дизайнер Петр Щербанос.

"Над идеей мы работали вместе с командой от администрации и центра по развитию туризма. Мы хотели показать людям, которые приезжают в Тольятти, туристическую привлекательность нашего города", — рассказал он. 

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Дмитрий Кулажников сообщил, что к запуску двухэтажного поезда по этому маршруту начали готовиться два года назад.

Он отметил, что интерьер, выполненный в стилистике Тольятти, позволит пассажирам узнать о городе много полезного и может стать дополнительным стимулом для повышения интереса как к самому Автограду, так и к поездке в данном поезде.

"С учетом того, что все билеты на этот поезд распроданы, а это означает 100% заселяемость, уверен, что этот сервис и этот прекрасный состав, который мы организовали, будут востребованы", — заявил Кулажников.

Начальник Куйбышевского филиала АО "ФПК" Владислав Губанов рассказал, что этот современный подвижной состав более вместителен и технологичен. Он оборудован системами связи, а также контроля безопасности, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, поддержания микроклимата.
"Во всех вагонах оборудованы экологически чистые туалетные комплексы, также в поезде имеется душевая кабина. В нашем составе есть услуга мультимедийного портала "Попутчик" с возможностью выхода в интернет, заказа бортового питания в купе", — сообщил он.

В каждом купе этого двухэтажного поезда предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Владислав Губанов сообщил, что двухэтажные составы РЖД используют с 2015 года. "С сегодняшнего дня в направлении Самара, Москва, Ижевск, Пенза ходят восемь составов с учетом тольяттинского поезда. В декабре 2021 года мы запустили в направлении Оренбург-Самара-Москва составы с вагонами модели 2020. Они высокотехнологичны и выводят на новый уровень обслуживание пассажиров", — отметил начальник Куйбышевского филиала "ФПК".  

Было также сказано, что в поезде Тольятти-Москва-Тольятти в тестовом режиме будет использован и VIP-вагон. В нем всего шесть купе индивидуального размещения, в каждом из которых по две полутораспальных кровати, свой туалетный комплекс, телевизионная система и кондиционер.

"Мы предоставляем эту услугу, как отель на колесах. VIP-вагон будет курсировать из Тольятти в Москву раз в четыре дня и, если окажется востребован, мы это будем развивать дальше", — рассказал Владислав Губанов.

Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что этот поезд у него вызвал ассоциацию с космическим кораблем. "Здесь все красиво и безопасно, чистота, магнитные ключи от купе. Это невероятно, это как космос. Мне кажется, люди оценят это, тем более что по сравнению с авиабилетами цены здесь вполне приемлемые. Хочу отметить также инициативу железной дороги, чтобы мы оформили один из вагонов в тольяттинской символике, чтобы рассказать о людях Тольятти и возможностях города. Порадовало и то, что посетители вагона-ресторана также будут радоваться интерьерам с видами Тольятти. Считаю, что все это получилось интересно", — сообщил Ренц.

На поезде "Тольятти-Москва-Тольятти" пассажиры смогут совершать поездки ежедневно, отправляясь из Тольятти в 18:24 и прибывая на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10. Из Москвы поезд будет стартовать в 17:08 и прибывать в Автоград на следующие сутки в 10:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Жигулевское море, Жигулевск, Сызрань, Инза, Рузаевка, Рязань и так далее.

Гид потребителя

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