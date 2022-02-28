В Самарской области прогнозируется "плюс" и гололедица

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При приближении атмосферного фронта с запада, в Самарской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможно образование гололеда. Температурный фон по-прежнему будет сохраняться выше климатической нормы. На дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.