В Самарской области прогнозируется "плюс" и гололедица

При приближении атмосферного фронта с запада, в Самарской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможно образование гололеда. Температурный фон по-прежнему будет сохраняться выше климатической нормы. На дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 28 февраля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 4...-6 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 1 марта, ночью без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 2...-3 °C. Местами гололедица.
В среду, 2 марта, ночью без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 4...9 м/с. Температура воздуха 2...-3 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа