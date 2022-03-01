АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Мероприятия выполнялись в период плановой 72-часовой остановки работы магистральных нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Жирновск — Волгоград в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки.

В соответствии с утвержденным графиком заменены четыре единицы запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Любецкая" и "Зензеватка", вырезан дефектный участок на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк в Самарской области. Еще два узла запорной арматуры специалисты заменили на линейной части МН Жирновск — Волгоград, также на линейной части вырезали ненормативный вантуз методом установки ремонтной конструкции с использованием устройства "Пакер". Все установленные шиберные задвижки имеют взрывозащищенные электроприводы и отличаются высокой степенью надежности.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Ефимовка" вырезана перемычка от отключенного участка МН Куйбышев — Тихорецк в Волгоградской области. На НПС "Терновка-2" в Саратовской области проведена замена напорного трубопровода. Все это позволило предприятию обеспечить повышенную эксплуатационную надежность трубопроводов и сократить возможное воздействие на окружающую среду.

В работах было задействовано около 200 человек, использовалось свыше 100 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть - Приволга" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов возобновлена по графику. В настоящее время вся производственная инфраструктура АО "Транснефть - Приволга" функционирует в штатном режиме.