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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах в трех регионах

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия выполнялись в период плановой 72-часовой остановки работы магистральных нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Жирновск — Волгоград в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки.

В соответствии с утвержденным графиком заменены четыре единицы запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Любецкая" и "Зензеватка", вырезан дефектный участок на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк в Самарской области. Еще два узла запорной арматуры специалисты заменили на линейной части МН Жирновск — Волгоград, также на линейной части вырезали ненормативный вантуз методом установки ремонтной конструкции с использованием устройства "Пакер". Все установленные шиберные задвижки имеют взрывозащищенные электроприводы и отличаются высокой степенью надежности.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Ефимовка" вырезана перемычка от отключенного участка МН Куйбышев — Тихорецк в Волгоградской области. На НПС "Терновка-2" в Саратовской области проведена замена напорного трубопровода. Все это позволило предприятию обеспечить повышенную эксплуатационную надежность трубопроводов и сократить возможное воздействие на окружающую среду.

В работах было задействовано около 200 человек, использовалось свыше 100 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть - Приволга" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов возобновлена по графику. В настоящее время вся производственная инфраструктура АО "Транснефть - Приволга" функционирует в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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