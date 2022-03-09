"ЭнергосбыТ Плюс" спишет пени участникам весенней акции

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани принять участие в акции "Весна — тают пени!". Тем клиентам энергокомпании, которые до 31 мая 2022 года оплатят долги за тепловую энергию, будут списаны пени за просрочку.

Участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании "Т Плюс". Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

"Данная акция предоставляет уникальную возможность клиентам компании, имеющим задолженность за тепло, с выгодой оплатить долги. Призываю всех жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности об акции "Весна — тают пени!" можно узнать на сайте promo.esplus.ru.