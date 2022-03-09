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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" спишет пени участникам весенней акции

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани принять участие в акции "Весна — тают пени!". Тем клиентам энергокомпании, которые до 31 мая 2022 года оплатят долги за тепловую энергию, будут списаны пени за просрочку.

Участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании "Т Плюс". Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

"Данная акция предоставляет уникальную возможность клиентам компании, имеющим задолженность за тепло, с выгодой оплатить долги. Призываю всех жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности об акции "Весна — тают пени!" можно узнать на сайте promo.esplus.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

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