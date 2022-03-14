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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Предложения молодых нефтепереработчиков Новокуйбышевского НПЗ направлены на решение актуальных задач

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодная региональная научно-техническая конференция молодых специалистов Новокуйбышевского НПЗ традиционно продемонстрировала свежие идеи по развитию производства, улучшению качества продукции, энергоэффективности и энергосбережению.

Фото: предоставлено Новокуйбышевским НПЗ

Достойны реализации

В этом году конференция проходила с 21 по 28 февраля. Работы 60 конкурсантов оценивала комиссия, в состав которой вошли 20 ведущих специалистов завода. Участники единодушно продемонстрировали интерес к решению актуальных и масштабных задач. В частности, все проекты молодых специалистов НК НПЗ были направлены на реализацию ESG направления — заботы об экологии, социальной политике и корпоративном управлении для устойчивого развития.

Как всегда серьезная конкуренция наблюдалась в основных секциях "Оборудование нефтегазопереработки" и "Технология процессов нефтегазопереработки". В сфере интересов молодых специалистов НК НПЗ — новые технологии переработки нефти и природных битумов, идеи по расширению продуктовой линейки, модернизация и повышение надежности оборудования, развитие перспектив цифрового диагностирования и многое другое.

Оценочная комиссия ознакомилась также с проектами по промышленной энергетике и энергоэффективности,  по экологической безопасности,  разработками по улучшению условий работы в объединённой секции "Труд, юриспруденция, персонал. Экономика и финансы".

Заместитель главного инженера по первичной переработке НК НПЗ Андрей Павлов отметил, что с каждым годом работы молодых специалистов становятся более качественными, проработанными, зрелыми. "Нет проходных тем, абсолютно все проекты с учётом доработок достойны реализации, — не сомневается он. — Ребята очень качественно подошли к подготовке проектов, глубоко вникли в производственные проблемы. Отмечу высокую эффективность многих работ. Хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, развивать тему дальше, обращаться к заводским наставниками, экспертам, прислушиваться к ним".

Для развития производства

В ходе конференции были выявлены особенно яркие и талантливые участники. Молодой специалист первого года стажировки Александр Алексеев, оператор установки 24-6/2 цеха № 37, представил свои разработки, в которых предложил собственные идеи не только по развитию производственных технологий, но также заводского оборудования и корпоративного спорта и стал призером сразу в трех секциях НТК. Две разработки отмечены номинациями, а одна заняла второе место в своей секции. 

"Я хочу привнести максимальную пользу в развитие производства, — признался молодой специалист. —  Поэтому мои идеи предложены сразу в трёх направлениях. К примеру, проект секции "Технология процессов нефтепереработки"  может быть внедрен во всех предприятиях компании. Ещё один связан с использованием магнитных индукторов для получения светлых продуктов, третья разработка направлена на вовлечение заводчан в спорт через онлайн-формат".

Инженер технологического сектора ИЛ-ЦЗЛ Василина Фролова разработала проекты для двух секций, и в одной из них одержала победу. Василина принимает участие в работе НТК с первого года работы на Новокуйбышевском НПЗ. Свои идеи она разрабатывала с научным руководителем — начальником технологического сектора ИЛ-ЦЗЛ Юрием Каргиным. Одна из тем связана с проектированием новой технологической установки и рассчитана на перспективу. Вторая разработка очень актуальна, она касается безопасности жизнедеятельности человека, и не требует на внедрение большого времени.

"Подготовка таких проектов включает в себя изучение литературных данных, опыта промышленного применения на других заводах во всем мире. Это помогает более глубоко вникнуть в свою работу, получить новые представления, понять многое в работе разных производств завода и всего предприятия в целом, — считает Василина Фролова. — К этой конференции появилось несколько идей, которые можно предложить на нашем и других НПЗ. Это достаточно обширные темы, которые могут помочь в сфере нефтепереработки".

Начальник отдела развития персонала Новокуйбышевского НПЗ Александр Обрезков по итогам конференции отметил, что многие наставники призеров и номинантов НТК сами недавно были новичками — молодыми специалистами, представляли собственные проекты, а сегодня помогают новым участникам НТК. И отрадно, что они не прекращают научную деятельность.

"Что касается представленных проектов, каждый из них получает определенное внимание членов жюри, — пояснил он. —  Для меня на этот раз примечательно, что есть ребята, которые захотели максимально широко представить свои новаторские идеи в разных направлениях. Это хорошая тенденция, и мы приветствуем такие желания".

Оценивая работы, жюри на первое место ставило экономическую эффективность проекта и возможность его дальнейшего внедрения. Далее проектами займется отдел по повышению оперативной эффективности. Лучшие разработки в мае будут представлены на кустовом этапе научно-технической конференции НК "Роснефть".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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