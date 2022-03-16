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ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком-Солар" и "Доктор Веб" объединили усилия для борьбы с киберугрозами

16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком-Солар" и "Доктор Веб", один из крупнейших российских разработчиков антивирусного программного обеспечения, заключили соглашение о совместном противодействии компьютерным атакам.

Фото: pixabay.com

Компании будут делиться аналитикой и статистикой об актуальных киберугрозах, а также обнаруженными индикаторами компрометации (IOC). Партнерство предполагает и обмен опытом в рамках рабочих групп. Такое взаимодействие поможет обеим компаниям более эффективно и оперативно выявлять компьютерные атаки и ликвидировать их последствия.

Ежегодно количество киберинцидентов увеличивается. В частности, по данным "Ростелеком-Солар", за 2021 год на треть выросло число атак со стороны профессиональных злоумышленников. При этом они постоянно совершенствуют техники и тактики, повышают сложность логики работы ВПО, быстрее находят и эксплуатируют уязвимости. Ботнеты также становятся нарастающей угрозой для компаний. Так, осенью 2021 года был обнаружен самый масштабный ботнет Meris, в который на тот момент входило 200 тыс. устройств, и которой стал причиной DDoS-атаки на "Яндекс" и ряд других крупных компаний.

В рамках партнерства "Ростелеком-Солар" и "Доктор Веб" планируют обмениваться информацией о скомпрометированных хостах и хостах в составах ботнетов, обнаруженных попытках проведения атак на различные информационные ресурсы и рассылке вредоносного ПО. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффективность расследований, проводимых специалистами центра противодействия кибератакам Solar JSOC. А для "Доктор Веб" особенно ценными являются данные о профиле атак, 0-day-вредоносах, эксплойтах, через которые распространяются вредоносы, и действующих ботнетах — все это существенно дополнит имеющуюся базу вендора.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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