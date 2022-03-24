Куйбышевский НПЗ выступает за "Экоравновесие"

За два года существования нового экологического движения "Экоравновесие", инициированного издательским домом "Комсомольская правда в Самаре" совместно с отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления и региональным Минприроды, к нему присоединились десятки промышленных предприятий, департаменты и министерства, образовательные организации, общественники и волонтеры. В числе самых активных участников "Экоравновесия" — без преувеличения, весь коллектив Куйбышевского НПЗ.

Экологически ориентированное предприятие

Работа по снижению воздействия на окружающую среду на крупном промышленном предприятии ведется ежедневно. Благодаря модернизации производства заводу удалось снизить нагрузку на окружающую среду в 2,5 раза. По словам начальника отдела охраны окружающей среды АО "КНПЗ" Анны Ильиной, такого прогресса удалось добиться за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов, спроектированных с использованием самых современных природосберегающих технологий и заменивших установки прошлого века. Так, благодаря переводу котлов ТЭЦ и заводских установок с жидкого топлива на природный газ и модернизации газофакельного хозяйства значительно снижена нагрузка на атмосферу.

Практически полностью решена проблема испарения нефтепродуктов с поверхности резервуаров за счет дополнительного оснащения их понтонами. А ввод в эксплуатацию новых блоков оборотного водоснабжения позволил уменьшить потребление электроэнергии и водных ресурсов. За экологическим эффектом от внедренных технологий на заводе следят особо пристально: во-первых, с помощью передвижного экологического поста мониторинга атмосферного воздуха, который проводит замеры атмосферного воздуха не только на территории завода, но и в его санитарно-защитной зоне, а также на улицах города, Куйбышевского района.

Во-вторых, качество воздуха в районе контролируют стационарные экологические посты КНПЗ — автоматизированная система наблюдения, которая круглосуточно измеряет метеорологические параметры атмосферы и концентрацию веществ в атмосферном воздухе. Оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов ежемесячно. Результаты этих измерений тут же становятся достоянием общественности: в режиме онлайн они транслируются на монитор, установленный вдоль Пугачевского тракта, самой крупной транспортной развязки в Куйбышевском районе.

Агитировать не нужно

Промышленная экология — обязательная часть производственной программы любого ответственного бизнеса. Активную позицию защитников природы разделяют все работники предприятия.

"С полной уверенностью можно сказать, что на нашем предприятии уже сформировано настоящее экологическое волонтерское движение, — говорит Анна Ильина. — Работники активно включены в процесс раздельного сбора мусора. Организован и отработан процесс сдачи макулатуры, отработанных батареек, ведется сбор крышек от ПЭТ-бутылок. Активно включается коллектив завода во все российские и региональные экологические акции. Более 10 лет мы участвуем в общероссийском субботнике "Зеленая весна". Ежегодно выпускаем несколько десятков тысяч мальков рыб ценных пород в Волгу и высаживаем более двух сотен деревьев в ходе международных проектов "Сад Памяти", "Зеленая аллея".

Участниками этих акций становятся не только заводчане, но и подрастающее поколение — дети работников, ученики "Роснефть-классов", студенты колледжей и вузов. Доброй городской традицией, например, стала весенняя посадка саженцев ели на территории учебных заведений Куйбышевского района "ЕлкаФест". Поддерживает коллектив завода и такие значимые для региона и города инициативы, как "Родники Самарской области", "День Волги".

За активное участие в экологических акциях, направленных на сохранение рек и родников Самарской области, и за весомый вклад в озеленение Куйбышевского района столицы губернии завод был удостоен диплома движения "Экоравновесие".