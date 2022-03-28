Сызранский НПЗ принял участие в глобальной акции "Час Земли"

26 марта по всему миру прошла акция "Час Земли". Ее участники в одно и то же время выключили свет и внешнюю подсветку зданий ровно на 1 час. Сызранские нефтепереработчики по традиции присоединились к этой акции. Освещение было отключено на нескольких объектах, где его отсутствие не противоречит правилам промышленной безопасности.
Делается это не только ради экономии электроэнергии, хотя и это очень существенно, но и ради привлечения внимания к проблеме сохранения ресурсов на всей планете, будущему Земли.
Ответственное природопользование и охрана окружающей среды являются неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной политики "Роснефти". На Сызранском НПЗ реализуется комплексная программа по внедрению ресурсосберегающих технологий и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.
Повышение энергоэффективности, оптимизация тепловых процессов, сокращение энергопотребления — задачи не только производственные, но и экологические. По перечисленным направлениям Сызранский НПЗ только в прошлом году реализовал 29 проектов, получив экономический эффект более 83 млн рублей и экономию 20 тысяч тонн условного топлива.
На предприятии ведется масштабная работа по обеспечению надежности оборудования и системы трубопроводов. В ходе производственного процесса осуществляется непрерывный экологический мониторинг окружающей среды.
Сызранский НПЗ, как и другие предприятия НК "Роснефть", уже много лет участвует в восполнении природных ресурсов, в частности, промысловых и ценных пород рыб. Только в 2021 году заводчане выпустили в Волгу 128 тысяч мальков стерляди и сазана.
Работники предприятия активно участвуют в различных экологических проектах: очистке береговых зон рек и родников, сборе вторичного сырья. В прошлом году заводчане отправили на переработку 9 тонн макулатуры и 900 кг пластика.
Набирает обороты реализация программы "Зеленый офис" и внедрение электронного документооборота. Это позволяет сократить потребление бумаги.
Для жителей Сызрани дочернее общество "Роснефти" регулярно проводит экологические фестивали и творческие конкурсы. Корпоративная культура предприятия давно стала связующим началом коллектива, определяющим его ценности. Поэтому в акции "Час Земли" приняли участие многие заводчане и в своих домах и квартирах.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее