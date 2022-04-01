Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Самарской области

В ближайшие дни в Самарской области сохранится неустойчивая с осадками погода, температурный фон при этом существенно не изменится, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 1 апреля, дождь. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 6...8 °C. Местами гололедица.
В субботу, 2 апреля, ночью дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 2...7 °C. Днем дождь, ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 6...11 °C.
В воскресенье, 3 апреля, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 2...7 °C. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 6...11 °C . Местами до 16°C.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!