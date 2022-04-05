Под Тольятти косулю выпустили в привычную среду обитания

В четверг, 31 марта, жители с. Подстепки Ставропольского района Самарской области обратились в депохоты, сообщив, что во дворе нежилого дома находится косуля.
Сотрудниками департамента совместно с представителями Отдела МВД по Ставропольскому району и местными волонтерами были приняты меры по спасению косули с территории домовладения.
Убедившись, что животное не имеет признаков повреждения, специалисты выпустили животное в привычную среду обитания — ближайший лесной массив.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!