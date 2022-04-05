Под Тольятти косулю выпустили в привычную среду обитания

В четверг, 31 марта, жители с. Подстепки Ставропольского района Самарской области обратились в депохоты, сообщив, что во дворе нежилого дома находится косуля.

Сотрудниками департамента совместно с представителями Отдела МВД по Ставропольскому району и местными волонтерами были приняты меры по спасению косули с территории домовладения.

Убедившись, что животное не имеет признаков повреждения, специалисты выпустили животное в привычную среду обитания — ближайший лесной массив.