Под Тольятти спасена косуля, провалившаяся под лед на Волге

Во вторник, 5 апреля, спасателям Поисково-спасательного отряда Тольятти поступил вызов: очевидцы сообщали о провалившемся в промоину рыбаке на реке Волга, напротив Муравьиных островов в Ставропольском районе.
Удаление от берега составляло 1 километр. В 13:00 к месту происшествия вышел спасательный аэроглиссер "Север". Прибыв к месту, спасатели обнаружили в промоине вместо рыбака косулю. Она выбиралась на лед, но он ломался под ее весом. Силы покидали животное.
Используя спасательные средства, косулю подняли на борт и отвезли на спасательную станцию.
На станции ее передали сотрудникам лесничества. Вся спасательная операция заняла 19 минут. После осмотра ветеринаром косулю выпустили в лес.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!