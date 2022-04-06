Под Тольятти спасена косуля, провалившаяся под лед на Волге

Во вторник, 5 апреля, спасателям Поисково-спасательного отряда Тольятти поступил вызов: очевидцы сообщали о провалившемся в промоину рыбаке на реке Волга, напротив Муравьиных островов в Ставропольском районе.

Удаление от берега составляло 1 километр. В 13:00 к месту происшествия вышел спасательный аэроглиссер "Север". Прибыв к месту, спасатели обнаружили в промоине вместо рыбака косулю. Она выбиралась на лед, но он ломался под ее весом. Силы покидали животное.

Используя спасательные средства, косулю подняли на борт и отвезли на спасательную станцию.

На станции ее передали сотрудникам лесничества. Вся спасательная операция заняла 19 минут. После осмотра ветеринаром косулю выпустили в лес.