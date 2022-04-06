К концу рабочей недели в Самарской области ожидается +16°C

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В середине недели в Самарской области вновь вероятны осадки, так как к границам области подойдут очередные фронтальные разделы, связанные с атлантическим циклоном. К концу рабочей недели установится влияние западной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится, сообщает Приволжское УГМС.