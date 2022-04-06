К концу рабочей недели в Самарской области ожидается +16°C

В середине недели в Самарской области вновь вероятны осадки, так как к границам области подойдут очередные фронтальные разделы, связанные с атлантическим циклоном. К концу рабочей недели установится влияние западной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 6 апреля, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.
В четверг, 7 апреля, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха -2...3 °C. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 6...11 °C.
В пятницу, 8 апреля, ночью без осадков. Ветер юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 0...5 °C. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!