В трех районах Самарской области установлен карантин по бешенству. Соответствующие постановления подписаны 6 апреля вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Первый очаг расположен в с. Мордово-Аделяково Исаклинского района на ул. Стахановской, 5. Второй - с. Туарма Шенталинского района. Третий очаг находится в Сызрани на ул. Сормовской, 23.

В первых двух случаях радиус территории в 3 км от очага является неблагополучным, в Сызрани - 1 км.

Здесь запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.

На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.

Ограничения вводятся на 179 дней, а отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.