В Тольятти снесли незаконный павильон ритуальщиков

В Тольятти снесли павильон ритуальных услуг, мешавший проезду на кладбище. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее на территории городского кладбища в Комсомольском районе самовольно построили павильон по изготовлению памятников. Здание частично перегородило въезд. Горожанам приходилось оставлять автомобили далеко за границей кладбища.

По иску администрации суд обязал предпринимателя снести строение и освободить участок от мраморных и гранитных изделий. Бизнесмен не спешил исполнять решение суда, пока не вмешались приставы.