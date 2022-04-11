В Самарской области прогнозируется сухая и теплая погода

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В ближайшие дни, с ростом атмосферного давления, осадки в Самарской области прекратятся. А дневные температуры воздуха уверенно будут стремиться к 15°отметке, сообщает Приволжское УГМС.