За выходные в Самарской области задержали 71 нетрезвого водителя

За три дня, с 8 по 10 апреля, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 71 нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители выявили свыше 2800 различных нарушений ПДД.

Кроме того, полицейским попались 22 человека, которые были лишены водительских прав, но все равно сели за руль. 270 человек нарушили правила тонировки. 102 автомобилиста неправильно перевозили детей. 363 водителя решили, что им не нужны ремни безопасности.

При этом 262 водителя не уступили дорогу пешеходам на переходах. А сами пешеходы 194 раза решили перебегать дорогу, где вздумается.