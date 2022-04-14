Синоптики прогнозируют в Самарской области дождь со снегом

Во второй половине рабочей недели Самарский регион будет находиться во власти циклонического вихря, перемещающегося с акватории Черного моря в северо-восточном направлении. Небо накроют плотные облака, пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят весенние грозы, усилится ветер, температура воздуха за холодным фронтом понизится, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 14 апреля, местами кратковременный дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 8...13 °C . Местами до 18°C.
В пятницу, 15 апреля, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, 7...12 м/с.
Температура воздуха 7...12 °C.
В субботу, 16 апреля, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 0...5 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 8...13 °C.
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Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.