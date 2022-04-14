Синоптики прогнозируют в Самарской области дождь со снегом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во второй половине рабочей недели Самарский регион будет находиться во власти циклонического вихря, перемещающегося с акватории Черного моря в северо-восточном направлении. Небо накроют плотные облака, пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят весенние грозы, усилится ветер, температура воздуха за холодным фронтом понизится, сообщает Приволжское УГМС.