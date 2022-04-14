Главврач Клиник СамГМУ: "Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме"

Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, заявил РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.
"Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме", — сказал Измалков.
По его словам, "коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний — иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом".
В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, которая уже будет закономерна. "Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений", — считает специалист.
Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию".
При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. "Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности", — заключил он.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.