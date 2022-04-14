Главврач Клиник СамГМУ: "Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме"

Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну "омикрона" — высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания, заявил РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

"Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме", — сказал Измалков.

По его словам, "коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний — иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом".

В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, которая уже будет закономерна. "Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений", — считает специалист.

Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и "мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию".

При этом эксперт напоминает, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. "Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности", — заключил он.