Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в серии мероприятий по привлечению будущих кадров из числа студентов профильных вузов. Они посетили ярмарки вакансий в вузах г. Волгограда — Волгоградском государственном техническом университете, Институте архитектуры и строительства, а также приняли участие в Дне открытых дверей Института нефтегазовых технологий Самарского Государственного технического университета (СамГТУ) в г. Самаре.

Мероприятия направлены на расширение взаимодействия между потенциальными работодателями, студентами и выпускниками вузов, и уже на протяжении многих лет пользуется большой популярностью.

На прошедших встречах студенты могли получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе о перспективах прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, узнали о наиболее востребованных профессиях. Представители предприятия рассказали будущим студентам о возможности заключения целевых договоров на обучение, научной и общественной работе молодых специалистов. Руководители и преподаватели вуза представили обзор направлений подготовки студентов.

С СамГТУ АО "Транснефть - Приволга" активно взаимодействует с 2001 года. Предприятие осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы курируемой кафедры "Трубопроводный транспорт". Ежегодно выпускники кафедры пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях компании.

"Сотрудничество предприятия с учебными заведениями Волгограда направлено на обеспечение производства подготовленными кадрами. Участвуя в ярмарках вакансий, предприятие расширяет взаимодействие с вузами региона и содействует притоку кадров из числа перспективных выпускников", — отметил заместитель начальника Волгоградского РНУ по управлению персоналом и общим вопросам Алексей Тупиков.