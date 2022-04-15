Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в серии мероприятий по привлечению будущих кадров из числа студентов профильных вузов. Они посетили ярмарки вакансий в вузах г. Волгограда — Волгоградском государственном техническом университете, Институте архитектуры и строительства, а также приняли участие в Дне открытых дверей Института нефтегазовых технологий Самарского Государственного технического университета (СамГТУ) в г. Самаре.
Мероприятия направлены на расширение взаимодействия между потенциальными работодателями, студентами и выпускниками вузов, и уже на протяжении многих лет пользуется большой популярностью.
На прошедших встречах студенты могли получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе о перспективах прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, узнали о наиболее востребованных профессиях. Представители предприятия рассказали будущим студентам о возможности заключения целевых договоров на обучение, научной и общественной работе молодых специалистов. Руководители и преподаватели вуза представили обзор направлений подготовки студентов.
С СамГТУ АО "Транснефть - Приволга" активно взаимодействует с 2001 года. Предприятие осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы курируемой кафедры "Трубопроводный транспорт". Ежегодно выпускники кафедры пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях компании.
"Сотрудничество предприятия с учебными заведениями Волгограда направлено на обеспечение производства подготовленными кадрами. Участвуя в ярмарках вакансий, предприятие расширяет взаимодействие с вузами региона и содействует притоку кадров из числа перспективных выпускников", — отметил заместитель начальника Волгоградского РНУ по управлению персоналом и общим вопросам Алексей Тупиков.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее