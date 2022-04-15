В Самарской области в ближайшие часы ожидается штормовой ветер

В ближайшие часы в Самарской области прогнозируется усиление юго-западного и северо-западного ветров, порывы 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Из-за этого в регионе вводится желтый уровень опасности до вечера 15 апреля.

Напомним, что в ночь на 16 апреля ожидается дождь с мокрым снегом.