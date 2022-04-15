Во дворцах бракосочетаний Самары и Тольятти пройдут лекции "Государство для молодой семьи"

"Государство для молодой семьи" — это ежегодные лекции в интерактивном формате, принять участие в которых могут будущие молодожены, супружеские пары, состоящие в браке, а также те, кто только задумывается о создании семьи, но уже имеет устойчивые отношения.

Цель — информирование граждан о мерах государственной поддержки семей, ориентация молодежи на осознанное супружество, укрепление позитивного образа полноценной семьи, предоставление практического инструментария конструктивной конфликтологии, профилактика расторжения брака.

В Самарской области лекции проводятся в очном формате — на площадках Дворца бракосочетания Самары и Дворца бракосочетания Тольятти с онлайн-трансляцией на интернет-платформе webinar.ru.

Мероприятия организуются управлением ЗАГС Самарской области в рамках Концепции демографического развития страны и Десятилетия детства при участии представителей министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области, с привлечением практикующих семейных психологов.

Участники смогут пообщаться со спикерами, отработать с психологом моделируемые ситуации.

16 апреля лекция пройдет в 12:00 во Дворце бракосочетания Самары по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 238 и на онлайн-площадке.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел.: 8 (846) 337-27-37 или в личном сообщении в группе ВКонтакте.