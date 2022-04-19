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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На два лота замешанного в деле о "грязной нефти" ООО "Петронефть Актив" заявился покупатель.

Фото: Архив «ВН»

С торгов ушли АЗС с земельными участками у с. Николаевка и в Кинельском районе на дороге Самара — Бугуруслан. Покупатель нашелся только с третьей попытки, 23,3 млн руб. за два лота предложила Анжела Елькина. Согласно ИАС Seldon.Basis, ее имя аффилировано с Николаем Нуждиным. По данным СМИ, он является братом экс-руководителя департамента управления имуществом Самары Олега Нуждина, который в свою очередь был тесно связан с главой ГК "Союз" Николаем Васильевым. Кроме того, у Николая Нуждина общий бизнес по управлению недвижимостью с Алексеем Гридасовым.

Помимо реализованного имущества, "Петронефть Актив" продает еще одну АЗС в Кинельском районе по начальной цене 10,6 млн руб. и земли с недостроенными объектами в Черноречье за 94,5 млн рублей. Два участка из последнего лота у компании до последнего времени арендовало ООО "Самаратранснефть-Терминал". Назначение этих территорий - для строительства и эксплуатации железнодорожного терминала по перевалке инертных грузов, нефтеперерабатывающих комплексов и объектов инфраструктуры.

ООО "Петронефть Актив" создано в мае 2013 года для оптовой торговли топливом. Владельцем общества выступала немецкая компания "Метапрон". Но впоследствии партнер главы ГК "Петронефть" Романа Трушева Роман Ружечко расторгнул договор купли-продажи ООО "Петронефть Актив". Весной 2021 г. компанию признали банкротом. Инициатором дела о несостоятельности стало ООО "Самаратранснефть-Терминал" с долгом 25,99 млн рублей.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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