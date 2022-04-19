"Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС

На два лота замешанного в деле о "грязной нефти" ООО "Петронефть Актив" заявился покупатель.

С торгов ушли АЗС с земельными участками у с. Николаевка и в Кинельском районе на дороге Самара — Бугуруслан. Покупатель нашелся только с третьей попытки, 23,3 млн руб. за два лота предложила Анжела Елькина. Согласно ИАС Seldon.Basis, ее имя аффилировано с Николаем Нуждиным. По данным СМИ, он является братом экс-руководителя департамента управления имуществом Самары Олега Нуждина, который в свою очередь был тесно связан с главой ГК "Союз" Николаем Васильевым. Кроме того, у Николая Нуждина общий бизнес по управлению недвижимостью с Алексеем Гридасовым.

Помимо реализованного имущества, "Петронефть Актив" продает еще одну АЗС в Кинельском районе по начальной цене 10,6 млн руб. и земли с недостроенными объектами в Черноречье за 94,5 млн рублей. Два участка из последнего лота у компании до последнего времени арендовало ООО "Самаратранснефть-Терминал". Назначение этих территорий - для строительства и эксплуатации железнодорожного терминала по перевалке инертных грузов, нефтеперерабатывающих комплексов и объектов инфраструктуры.