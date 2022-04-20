Парковый сезон в Самаре открывается 20 апреля

В среду, 20 апреля, в Самаре стартует парковый сезон.

Перед летней эксплуатацией масштаб работ внушителен. В частности, досконально очищено 55-метровое колесо обозрения в парке им. Ю.Гагарина: снаружи - с помощью мойки высокого давления, внутри - вручную. Повышенное внимание уделяется чистоте турникетов на входе, панелей, столиков, ручек, стекол и других элементов, которых касаются граждане.



В перечень обязательных работ по-прежнему включена дезинфекция.



Во время апрельского месячника по благоустройству в парках также выполняются рыхление остатков снега, уборка прошлогодней листвы, подбор мусора, санитарная обрезка сухих веток, кронирование деревьев, восстановление плиточного покрытия пешеходных зон, подготовка газонов, на которые скоро начнут завозить цветочную рассаду.

Следят и за состоянием детских игровых и спортивных площадок. Подрядчик занимается содержанием туалетных кабин.