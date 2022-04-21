Сезон дачных перевозок в Самаре стартует 2 мая

К садово-дачным массивам Самары автобусы поедут со 2 мая. Этим занимаются профильный городской департамент, автотранспортное предприятие и Единый оператор электронного проездного "Объединенная транспортная карта".

На всех запланированных маршрутах будут задействовано до 52 единиц транспорта — автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки будут организованы по 29 маршрутам.



Пункты отправления дачных автобусов следующие: ул. Георгия Димитрова, завод "Металлург", пос. Управленческий, Дом Печати, площадь им. Кирова, Хлебная пл., автостанция "Аврора", Пригородный автовокзал, пр. Ленина.



Дни перевозок в период с мая по сентябрь — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, нерабочим праздничным дням, а в октябре – в выходные. По вторникам и четвергам будут организованы рейсы по одному маршруту — № 170.



Подробная информация о расписании движения автобусов в направлении садово-дачных массивов по ссылке.