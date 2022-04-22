"Там нас никто не ждет": беженцы из Мариуполя приехали из Германии в Самарскую область

Граждане Украины, выехавшие из Мариуполя в Германию, вскоре прибыли в Самарскую область. Историю вынужденных переселенцев опубликовала в своем телеграмм-канале уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в четверг, 21 апреля.

"Из Мариуполя выехали в Германию, однако, спустя некоторое время, через Польшу, на перекладных, добрались в Россию, в Самарскую область", — поделилась с омбудсменом молодая женщина.

"Спрашиваем, а почему не остались в Европе? Ответ: там нас никто не ждёт, — пишет Ольга Гальцова. — Сколько людей — столько историй, рассказанных прибывшими в регион жителями ДНР, ЛНР и Украины".

Соблюдение прав временных переселенцев находится под постоянным контролем аппарата уполномоченного. В парк-отеле "Ели" в Новокуйбышевске соотечественников повторно посетила помощник омбудсмена Галина Сергеева.

Для переселенцев провели ярмарку вакансий, многие из них уже трудоустроены. "На условия жалоб нет. Питание хорошее, в меню на ужин — пюре с котлетой "Домашней", салат "Витаминный", выпечка, сладкий чай", — сообщила Галина Сергеева.